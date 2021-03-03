تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

كشف مصدر بالشركة القابضة للكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنَّ هناك عددًا كبيرًا من الأجهزة المنزلية تستمر في استهلاك الكهرباء حتى عند فصلها.



وأشار إلى أن ترك الأجهزة الكهربائية تعمل باستمرار حتى في أثناء النوم، رغم عدم الاحتياج إليها، يؤدي إلى زيادة قيمة فاتورة الكهرباء.



وأوضح أنَّ الأجهزة التي تعمل بـ«الريموت كنترول» أو وحدة تحكم تشغيل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عن بُعد، مثل: التليفزيون والتكييف والريسيفر، كلها أجهزة لا تنطفئ كليًا، أي تستمر في استهلاك الكهرباء، وذلك عندما يتمّ إطفاؤها باستخدام «الريموت كنترول».



ونوّه بأنه كلما زاد عدد الأجهزة الكهربائية التي تعمل بـ«الريموت كنترول» كانت كمية الكهرباء المستهلكة لا يستهان بها وهو ما يعرف بحالة الجهاز في وضع الاستعداد (standby).



وهناك عدد من الإرشادات التي يجب أن يتبعها المستهلك لتوفير الطاقة الكهربائية:



- قطع التيار الكهربائي قبل الذهاب إلى النوم أو عدم الحاجة إليه من التليفزيون أو أي شاحن كهربائي أو أجهزة إلكترونية أخرى فهي تستهلك الطاقة حتى وهي مغلقة.



- الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في وقت النهار وتقليل استخدام المصابيح بقدر الإمكان وذلك من خلال ترك نوافذ الحجرة مفتوحة وسيساعد ذلك على تقليل استهلاك الكهرباء.



- استخدم المصابيح الموفرة بدلًا من المصابيح العادية فهي تعطي إضاءة أقوى وتستهلك طاقة كهربائية أقل مقارنة مع المصابيح العادية لإعطاء نفس شدة الإضاءة.



- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية مثل الكمبيوتر والتليفزيون والتكييف والسخان الكهربائي لفترات طويلة دون الحاجة إليها فإذا كنت تريد استخدام السخان الكهربائي للاستحمام، يمكنك تركه حتى يصل إلى درجة الحرارة المناسبة وعدم الانتظار حتى يصل إلى درجة الغليان.



- إطفاء المصابيح التي لا تحتاجها بالمنزل حتى ولو كان لبضع دقائق فذلك سيساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء، فلو كنت في إحدى الغرف وتنقلت من غرفة إلى أخرى، فأغلق إنارة الغرفة التي تركتها حتى ولو لدقائق بسيطة.



- إذا كنت تحتاج لاستخدام الكمبيوتر لفترة كبيرة فمن الأفضل استخدام اللاب توب بدلًا من جهاز الديسك توب، حيث إنه يستهلك ثلث الطاقة التي يستهلكها جهاز الكمبيوتر المكتبي.



- في الشتاء تجنب استخدام المدفأة الكهربائية لفترات طويلة حيث إنها تستهلك طاقة كبيرة جدًا، ويمكن الاعتماد على بدائل أخرى مثل استخدام السجاد المبطن أو الستائر السميكة.



- ضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة مئوية؛ وذلك لعدم استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل كبير.



- بالنسبة للثلاجة يجب عدم ترك الباب مفتوحًا لفترة طويلة والتأكّد من أن الثلاجة تعمل بكفاءة والعمل على إذابة الثلج من حين لآخر.