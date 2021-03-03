انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 وأسعار الفراخ وكتاكيت البط والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 حالة من الإستقرار الحذر في أغلب الشركات الكبرى بالسوق، مع ارتفاعها في شركة السقا للتسويق الداجني، ووفق أحد التجاء فإن ارتفاع أسعار التكايت اليوم جاء نتيجة إقبال المواطنين على حركة الشراء خلال الأيام الحالية، بالإضافة إلى أن حالة الطقس تقترب من الإستقرار مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء للعام الجاري وتحسن الأحوال الجوية، مما يساعد أصحاب المزارع في عملية التربية والتسمين.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 3 مارس 2021

حيث يقبل المواطنون في القرى والنجوع والأرياف بشكل عام إلى تربية الكتاكيت، وذلك لإحداث حالة من الإكتفاء الذاتي في وجبة اللحوم والتي تعتبر الدواجن وجبة أساسية وبديل اللحوم الحمراء لأغلب المواطنين من محدودي الدخل، فيلجئون للتربية لكفاية حاجتهم وبيع ما تبقى من الدواجن التي تم تربيتها، خاصةً وأن هناك إقبال فعلي على شراء الكتكوت الأبيض خلال الأيام الحالية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان.

وحول سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات الكبرى، فكان أعلى سعر في شركة الوطنية والعناني هو 10.25 للكتكوت، أما أقل سعر فكان في شركة الإسكندرية بواقع 8.75 جنيه للكتكوت، وجاءت الأسعار وفق الآتي.

أما أسعار الكتاكيت في شركة السقاء فجاءت على النحو التالي.

النوع سعر الكتكوت الأبيض سعر الكتكوت الساسو سعر الكتكوت البلدي سعر الكتكوت الفيومي سعر الكتكوت الهجين سعر كتكوت البط مولر سعر كتكوت البط المسكوفي سمان عمر أسبوعين السعر 10 جنيه 4 جنيه 2 جنيه 2 جنيه 2 جنيه 12 جنيه 12 جنيه 3 جنيه

وحول أسعار الفراخ اليوم وفق بورصة الدواجن فقد جاءت على النحو التالي.