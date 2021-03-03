سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3- 3- 2021 في بورصة الدواجن والمزارع والمحلات وأسعار الكتاكيت اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - استقر سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 في بورصة الدواجن، وذلك استمراراً لحالة الإستقرار في السوق المصري وبورصة الدواجن على مدار الأيام الماضية، كما شهدت أسعار الكتاكيت هي الأخرى ثبات في العديد من الشركات الكبرى العاملة بسوق الدواجن، وذلك بعد الزيادة الأخيرة أول أمس في سعر الكتكوت الأبيض والبلدي والساسو بشركة السقا للإنتاج والتسويق الداجني.

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3- 3- 2021 في بورصة الدواجن

كما تشهد أسعار الدواجن والفراخ استقرار ملحوظ منذ بداية العام الجاري، مع ارتفاع أو انخفاض طفيف لا يؤثر على حركة سوق الدواجن، وذلك على عكس ما كانت عليه أسعار الفراخ والكتاكيت في العام الماضي 2020 والذتي شهدت تذبذباً كبيراً تأثراً بجائحة كورونا التي ضربت مصر والعالم أجمع في فبراير من العام الماضي.

سعر الفراخ اليوم والكتاكيت

وحول سعر الفراخ اليوم في مصر، فقد استقرت أسعار الفراخ البيضاء عند 27 جنيه للفراخ البيضاء، و32 جنيه للفراخ الساسو بارتفاع جنيهاً في كل منهما عن أسعار أمس، أما الفراخ الأمهات بيضاء فقد ثبتت على 22 جنيه للكيلو.

أما سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فقد شهد استقراراً في شركة الوطنية والوادي والإسكندرية والعناني، وشهد ارتفاعاً جديداً في شركة السقا للتسويق الداجني، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم وف ما يلي.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركة الوطنية 10.25 جنيه سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركة العناني 10.25 جنيه سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركة القاهرة 9.5 جنيه سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركة الإسكندرية 8.75 جنيه سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركة الوادي 9.75 جنيه سعر الكتكوت الأبيض اليوم شركة السقا 10 جنيه سعر الكتكوت الساسو اليوم شركة السقا 4 جنيه سعر الكتكوت البلدي اليوم شركة السقا 2 جنيه سعر الكتكوت الفيومي اليوم شركة السقا 2 جنيه سعر الكتكوت الهجين اليوم شركة السقا 2 جنيه

ووفق تصريحات شعبة الدواجن فإن الأسعار المذكورة هي أسعار المزارع، والتي ترتفع قليلاً عن هذه الأسعار في محلات الدواجن.