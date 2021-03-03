استقبال الرئيس السيسى وزيرة خارجية السودان .. أهم مانشيتات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "السيسى: أمن واستقرار السودان .. من أمن واستقرار مصر"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد مساندة مصر لجهود تعزيز السلام والاستقرار فى السودان الشقيق خلال تلك المرحلة الصلبة من تاريخه، وذلك انطلاقا من المبدأ الثابت بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس أمس الدكتورة مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية جمهورية السودان، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير السودانى بالقاهرة محمد ألياس.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس أكد النهج الاستراتيجى لمصر بدعم كافة جوانب العلاقات الثنائية مع السودان من أجل التعاون والبناء والتنمية، وذلك ترسيخًا للشراكة الأزلية بين شعبى وادى النيل، كما طالب بنقل تحياته إلى شقيقيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى.

وأكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع السودان الشقيق، خاصة فى مجالات الربط الكهربائى والسككى والتبادل التجارى فضلا عن استعداد مصر للاستمرار فى نقل تجربتها فى الإصلاح الاقتصادى وتدريب الكوادر السودانية.

من جانبها، أعربت الدكتورة مريم الصادق المهدى عن تطلع السودان لتطوير الجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مثمنة الدعم المصرى المخلص للحفاظ على سلامة واستقرار السودان فى ظل المنعطف التاريخى المهم الذى يمر به، بما أسهم فى تجاوز السودان الصعوبات تلك المرحلة، معربة عن التطلع للاستفادة من التجربة المصرية الملهمة فى مجال الإصلاح الاقتصادى التى حققت نجاحًا كبيرًا.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث وتبادل الرؤى حول قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعى عدم الإضرار بدولتى المصب ويحافظ على حقوقهما المائية، وقد تم التوافق على تكثيف التنسيق المتبادل بين مصر والسودان خلال الفترة القادمة إزاء تلك القضية الحيوية.

وفى تناولها أيضًا لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالاستمرار فى جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، خاصة فى ظل دورها المهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى، والنهوض بالصناعة الوطنية، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن الدور الأساسى فى إنتاج وتطوير المعدات العسكرية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، حيث تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لاستراتيجية تطوير مصانع وشركات الإنتاج الحربى.

كما وجه الرئيس بالانفتاح وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرات العريقة؛ سعيًا نحو امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتوطينها فى مصر، وفتح المجال أمام آفاق جديدة فى الصناعة تستند إلى القدرة على الابتكار والتطوير.

وأضافت الصحيفة أن وزير الدولة للإنتاج الحربى استعرض مؤشرات النشاط الإنتاجى وملامح الرؤية الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة القادمة لتطوير المصانع والشركات التابعة لها، والتى تهدف إلى التطوير الشامل للأصول الخاصة بالوزارة من المعدات والقوى البشرية ومنظومات الجودة والتدريب والتسويق لإنتاج معدات عسكرية ومدنية أكثر تطورًا، وسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية، وتعظيم المشاركة فى خطط التنمية الشاملة للدولة والمشروعات القومية، خاصة فيما يتعلق بتطوير قرى الريف المصرى، بالإضافة إلى إنتاج العدادات الذكية الخاصة بمختلف الخدمات الكهرباء والغاز الطبيعى والمياه، وكذا تصنيع أوتوبيسات النقل الجماعى الكهربائية، ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة كالألواح الشمسية.

وعن لقاء وزير الخارجية أمس مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدى، أكدت صحيفة "الجمهورية" أن البيان المشترك الصادر فى ختام مباحثاتهما، أكد أهمية التوصل لاتفاق قانونى حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتى المصب، لافتا إلى أن مصر والسودان لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف فى أقرب فرصة ممكنة، وطالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط فى عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

وأضافت الصحيفة أن الوزيرين أعربا عن تقديرهما للجهد الذى بذلته جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة، خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى فى تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، وشددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادى سيشكل تهديدًا مباشر للأمن المائى لمصر والسودان، خاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سودانى.

وفى تناولها لأخبار الشأن المحلى، ذكرت صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "النواب يؤجل العمل بتعديلات الشهر العقارى" أن مجلس النواب وافق، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على إرجاء العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى حتى 30 يونيو 2023 للتسجيل وتوصيل المرافق، وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى إرجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونيو 2023، كما وافق المجلس على إلغاء المادة الخاصة باشتراط سداد ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل وتوصيل المرافق.

وأضافت الصحيفة أن أعضاء مجلس النواب من مختلف التيارات الأغلبية والمعارضة والمستقلين وجهوا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد توجيهاته، التى أصدرها أمس الأول، بإرجاء العمل بتعديلات قانون الشهر العقارى عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، مع إعداد الحكومة مشروع قانون جديد خلال فترة التأجيل، وهو ما حمل رسالة طمأنة لرجل الشارع بأن الرئيس يشعر بنبض الشارع ومعاناة المواطنين.

أخبار الصحف

وتحت عنوان "السودان يواصل تحرير أراضيه من الميلشييات الإثيوبية" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الجيش السودانى واصل معاركه على الحدود الإثيوبية، حيث اقترب من السيطرة على آخر مستوطنة "برخت" للميليشيات الإثيوبية داخل الأراضى السودانية بمنطقة «الفشقة» الكبرى.

وأضافت "الأهرام" أن مصادر كشفت لصحيفة "سودان تريبيون" عن أن الجيش السودانى كبد الجيش الإثيوبى وحلفاءه خسائر فادحة.

من ناحية أخرى، اتهم دبرصيون جبراميكائيل، قائد الجبهة الشعبية التحرير إقليم تيجرای، حكومة رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى الإقليم المضطرب.

وطالب جبراميكائيل، فى حوار حصرى مع شبكة سى. إن. إن الإخبارية الأمريكية، الرئيس الأمريكى، جو بایدن، بالتدخل لوقف جرائم الحرب، والضغط على من وصفهم بقوات الغزاة، فى إشارة إلى قوات الحكومة والميليشيات المتحالفة معها.

وتحت عنوان "خلال اجتماعهم فى القاهرة اليوم .. وزراء الخارجية العرب يبحثون الإعداد للقمة والتجديد أبو الغيط"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن قطر تتسلم من مصر رئاسة الدورة الدورة 155 الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذى يبدأ اجتماعاته فى القاهرة اليوم، للإعداد للقمة العربية الـ31، التى من المقرر أن تستضيفها الجزائر.

وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكرى يلقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية، يحدد فيها مواقف مصر فى مختلف الملفات والقضايا المعروضة على الدورة الجديدة، لافتة إلى أن التجديد لأحمد أبو الغيط، لتولى فترة جديدة على رأس الأمانة العامة للجامعة سيتصدر جدول أعمال الوزارى العرب.

وتحت عنوان "توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.3 مليون وحدة سكنية بنهاية يونيو"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير البترول، أكد أن خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل تمضى بمعدلات تنفيذ متميزة تفوق المخطط سواء فى مجال تحويل الوحدات السكنية لاستخدام الغاز الطبيعى أو مد شبكات جديدة للغاز بالمناطق المستهدفة .. مشيرا إلى أن الخطة الجارى تنفيذها خلال العام المالى الحالى تستهدف توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع موسع لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى المحافظات، استعرض خطة العمل لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة کريمة" لتطوير القرى والنجوع الأكثر احتياجا والخطوات المتخذة لتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى، وأكد الملا أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى تعد من أولويات الدولة لتحسين الحياة بهذه القرى وتوفير خدمات حضارية لسكانها.

وتحت عنوان "دخول الصرف الصحى إلى قرى المحافظات باستثمارات 1.1 مليار دولار"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير الإسكان أكد أن وفدين يمثلان البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية يتواجدان حاليا فى مصر لمتابعة الأعمال التى تم إنجازها فى مشروع خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية .. وقال إن زيارة الوفدين سوف تستمر حتى 10 مارس الحالى.

وأشار وزير الإسكان إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية فى مرحلته الأولى يستهدف تصميم وتنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالى 833 ألف نسمة ب 3 محافظات هى: "الدقهلية، والشرقية، والبحيرة" بتمويل من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار بينما فى مرحلته الثانية يقوم بتوصيل خدمات الصرف الصحى لعدد من المناطق الريفية به محافظات هى: "المنوفية، والغربية، ودمياط، والشرقية، والدقهلية بتمويل مشترك من البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بقيمة 600 مليون دولار.