وزير التعليم عن خلل سيستم الثانوية : مينفعش نعطى الأمور أكبر من حجمها

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن المنظومة الإلكترونية للامتحانات أضخم مما يعتقده الناس، وإن مصر تستثمر فى تجربة يجب أن يتم إجراؤها أكثر من مرة حتى تكتمل وتنجح.

وتابع الوزير: "التعامل مع أمور فنية بهذا الحجم على المستوى القومى من خلال الصراخ والاستغاثة والسخرية، أمر يجب أن نتوقف عنه".