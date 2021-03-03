جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن المنظومة الإلكترونية للامتحانات أضخم مما يعتقده الناس، وإن مصر تستثمر فى تجربة يجب أن يتم إجراؤها أكثر من مرة حتى تكتمل وتنجح.
وتابع الوزير: "التعامل مع أمور فنية بهذا الحجم على المستوى القومى من خلال الصراخ والاستغاثة والسخرية، أمر يجب أن نتوقف عنه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم عن خلل سيستم الثانوية : مينفعش نعطى الأمور أكبر من حجمها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.