أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 3 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة يعقد وزير الخارجية، ونظيرياه الأردنى أيمن الصفدى، والفلسطينى رياض المالكى، اجتماعا ثلاثيا لبحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية والقضية الفلسطينية وسبل إعادة إحياء مسار المفاوضات؛ وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. القاهرة يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماع الدورة العادية 155، لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة للجامعة "حضوريا"، بمشاركة الأمين العام أحمد أبو الغيط ووزراء خارجية ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء بالجامعة. القاهرة تسير شركة "مصر للطيران" 42 رحلة جوية بمعدل 28 رحلة خارجية و10 رحلات داخلية و4 رحلات شحن جوى؛ لنقل 3337 راكبا لوجهات مختلفة. القاهرة تغادر بعثة نادى الزمالك "عقب أداء مرانها الأخير" إلى تونس لملاقاة فريق الترجى التونسى بدورى أبطال إفريقيا. الرياض تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مؤتمرا دوليا يقام تحت عنوان "جهود السعودية فى خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية"، ويستمر يومين تحت رعاية ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

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