طقس اليوم.. مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا ..والعظمى فى القاهرة 18

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الأربعاء انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة.

بينما يكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة و طقس معتدل على شمال الصعيد بينما يكون الطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الطقس ليلا

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى و شديد البرودة على السواحل الشمالية بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال الصعيد و جنوب الصعيد.

مناطق الأمطار

وفرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من ( السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش) على فترات متقطعة ( 70 % تقريبا)، و أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - الغربية - المنوفية) على فترات متقطعة ( 60 %تقريبا)، و أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا).

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من 2.75 متر إلى 3.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 18 12

دمنهور 17 11

بلطيم 17 13

مطروح 16 12

السلوم 17 10

سيوة 19 07

بورسعيد 18 12

دمياط 17 12

الزقازيق 18 10

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 18 10

السويس 19 13

العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 21 11

نخل 18 07

نويبع 23 14

طابا 20 11

كاترين 16 02

الطور 21 12

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 24 14

مرسى علم 25 15

الفيوم 19 10

بنى سويف 19 09

المنيا 20 08

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 23 10

الأقصر 25 10

أسوان 26 11

إدفو 26 11

أبوسمبل 24 12

الوادى الجديد 24 09

شلاتين 27 15

أبو رماد 27 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 24 17