وزارة البيئة تطلق حملات توعوية فى محافظتى أسيوط والغربية

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، فى إطلاق حملات توعوية بقرى ومراكز محافظتى أسيوط والغربية، وهما من المحافظات الواقعة فى نظاق عمل البرنامج لرفع الوعى البيئى وتطوير القرى بتلك المحافظات.





يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" للنهوض بالقرى المصرية، فى إطار تطوير القرى المصرية وتحقيق التعافى الأخضر للحفاظ على البيئة، اتساقًا مع المبادرات الرئاسية التى أطلقها رئيس الجمهورية.

وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان لها، أنه تم خلال الحملات تشجيع شباب القرى على المشاركة فى حملات التوعية للنهوض بقراهم وتطويرها وحثهم على الحفاظ على مستوى النظافة ليشعروا أن البيئة جزء من حياتهم، إلى جانب التعاون مع الوحدات المحلية بهدف التخلص السليم من المخلفات الصلبة فى الأماكن المخصصة وتدريبهم على مراعاة كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحتهم وبيئتهم المحيطة، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى من ممثلى الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ومسؤولى الوحدات المحلية بالمراكز والبرنامج الوطنى بالمحافظة فى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية ونقلها إلى أماكن التخلص النهائى.

ففى محافظة أسيوط، نظمت إدارة المخلفات بالمحافظة بالتعاون مع البرنامج الوطنى سلسلة من ورش التوعية حول إدارة المخلفات الصلبة بحى شرق وغرب اسيوط يتم خلالها متابعة عمليات جمع ونقل المخلفات وتعريف الموطنين بمشروعات الجمع المنزلى الجديدة التى تم إطلاقها فى الاحياء بمدينة اسيوط، زراعة أشجار مثمرة بنقاط التجميع التى سوف يتم إلغائها كما تضمنت الحملات إجراء لقاءات توعية مع المواطنين والسكان وأصحاب المحلات التجارية وتوعيتهم بأهمية النظافة من الناحية الدينية والبيئية والصحية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات التشجير وزراعة 100 شجرة مثمرة وتوزيع حاويات قمامة سعة 120 لتر أمام المحال والمطاعم.

وفى الغربية بقرية صفظ تراب، تابعت الوزارة عمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية ونقلها والتخلص الآمن منها، إلى جانب متابعة عمليات التطهير لجوانب الترع والمصارف من المخلفات المتراكمة، إذ رفع ما يقرب من 3000 طن مخلفات وتدريب الشباب والرائدات الريفيات بالمراكز من خلال سلسلة من ورش العمل على المشاركة فى توعية المواطنين بأهمية النظافة العامة والعمل على النهوض بقراهم من خلال التعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات ودوره وأهميته.