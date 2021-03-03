طلاب الأول الثانوي والإعدادي يتوافدون على لجان الامتحانات

توافد طلاب الصف الاول الثانوي والصف الأول الإعدادي على اللجان الامتحانية وسط إجراءات احترازية مشددة، وقامت اللجان الطبية بقياس درجات حرارة الطلاب قبل الدخول وكذلك توزيع الكمامات عليهم.
ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحاني الرياضيات اللغة الأجنبية الثانية بينما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان المجمع
وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات بشأن بدء بث حصص تعليمية في جميع المواد للصفوف من الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوى من خلال منصة البث المباشر على الرابط HTTPS://STREAM.MOE.GOV.EG
وأوضحت الوزارة، في خطابها، أنه سيتم نشر الحصص مسجلة على القناة الخاصة بالوزارة
HTTPS://YOUTUBE.COM/C/MOEEGYPTEDUSTREAM
كما دعت الوزارة أبنائها الطلاب لمتابعة دروسهم والتواصل مع المعلمين وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر، والرجوع للحصص المسجلة.
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