للمرة الثانية خلال أسبوع.. التعليم العالى تغلق كيانا وهميا جديدا

وأشار التقرير إلى قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة أكاديمية الأركان المعتمدة، والكائنة بالشقة رقم 6 إدارى بالدور الأول علوى، بالقطعة رقم 77 المنطقة المركزية، دمياط الجديدة، إذ تبين أن هذه المنشأة تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتمنح شهادات غير معتمدة فى مجالات (التحاليل الطبية، التمريض، الأشعة، العلاج الطبيعى، تركيب الأسنان، مساعد طبيب أسنان، مساعد صيدلى، مساحة وخرائط، صحافة وإعلام).
وأصدرت وزارة التعليم العالى قرارًا بغلق المنشأة المذكورة، مخاطبة محافظ دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
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