نشرة لسه الصبح المرورية.. نصائح باستخدام محور روض الفرج بدلا من 26 يوليو

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وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، لبرنامج "لسه الصبح"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى فادى إبراهيم، إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة لنشرالخدمات لتخفيف أى ضغوط متوقعة بمناطق أعمال توسعة الطريق الدائرى.
وعن محور 26 يوليو، قال صابر إن الحركة المرورية به جيدة بشكل كبير فيما عدا بعض الأحجام المرورية أعلى ميدان لبنان القادم من أكتوبر والشيخ زايد، لذلك يفضل استخدام محور روض الفرج.
وعن محافظة الجيزة، أوضح صابر أن الأحجام المرورية توجد عند محطة مترو جامعة القاهرة، وكذلك بعض الأحجام على محور صفط اللبن.
ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، وجهت بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر لحركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.
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