جدة - نرمين السيد - وأوضح مدير المركز أنه تم تخصيص 9 منح دراسية للطلاب المصريين لمرحلتى الماجستير والدكتوراة، بينهم 4 طلاب سيتم ترشيحهم عن طريق المركز الثقافى الكورى و5 من خلال التقدم المباشر للجامعات الكورية.
ونوه مدير المركز إلى أن المنح الكورية تشمل جميع التخصصات العلمية والأدبية فى نحو 60 جامعة كورية، مشيراً إلى أنه يتم تغطية تكاليف المنحة بالكامل من خلال المعهد الكورى لتنمية التعليم الدولى التابع لوزارة التعليم الكورية.
وكان المركز قد بث الحلقة التعريفية الأولى حول المنحة وشروطها وكيفية كتابة أوراق التقديم الخاصة بها على قناة المركز الثقافى على "يوتيوب"
ودشنت الموقع التالى والذى يتضمن مزيد من المعلومات حول المنحة، وأوراق التقديم لمن يرغب فى تنزيلها:
https://www.studyinkorea.go.kr/en/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000461&nttId=3326
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب التقدم لمنحة الحكومة الكورية لمرحلة الدراسات العليا 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.