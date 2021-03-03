فتح باب التقدم لمنحة الحكومة الكورية لمرحلة الدراسات العليا 2021

جدة - نرمين السيد - وأوضح مدير المركز أنه تم تخصيص 9 منح دراسية للطلاب المصريين لمرحلتى الماجستير والدكتوراة، بينهم 4 طلاب سيتم ترشيحهم عن طريق المركز الثقافى الكورى و5 من خلال التقدم المباشر للجامعات الكورية.

ونوه مدير المركز إلى أن المنح الكورية تشمل جميع التخصصات العلمية والأدبية فى نحو 60 جامعة كورية، مشيراً إلى أنه يتم تغطية تكاليف المنحة بالكامل من خلال المعهد الكورى لتنمية التعليم الدولى التابع لوزارة التعليم الكورية.

وكان المركز قد بث الحلقة التعريفية الأولى حول المنحة وشروطها وكيفية كتابة أوراق التقديم الخاصة بها على قناة المركز الثقافى على "يوتيوب"



ودشنت الموقع التالى والذى يتضمن مزيد من المعلومات حول المنحة، وأوراق التقديم لمن يرغب فى تنزيلها:

https://www.studyinkorea.go.kr/en/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000461&nttId=3326