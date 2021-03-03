رشا راغب: خريجو «الوطنية للتدريب» يشغلون مناصب قيادية مهمة بالدولة

جدة - نرمين السيد - استعرضت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب نشاط الأكاديمية خلال عامين ونصف، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.





وسردت الدكتورة رشا راغب نشاط الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ قرار إنشائها فى أغسطس 2017 وبداية العمل الفعلى فى يونيو 2018 وحتى الآن، إذ قدمت الأكاديمية 117 برنامجا تدريبيا لإجمالى 9.362 متدربا، وأشارت إلى إطلاق الأكاديمية للمنصة الرقمية للتعليم عن بعد فى 2020، لاستكمال العملية التدريبية واستمرار نشاط الأكاديمية لمجابهة جائحة كورونا العالمية، إذ بلغت عدد ساعات التدريب عليها 4.056 ساعة.

وتحدثت راغب أيضًا عن البرامج المتنوعة التى تقدمها الأكاديمية مثل برامج المدرسة الرئاسية والتى تشمل البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة PLP، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة APLP، والبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، بالإضافة إلى البرامج التعاقدية والتكليفات والبرامج الدولية، وكذلك المبادرات القومية مثل المسئول الحكومى المحترف الذى أطلقته الأكاديمية بالشراكة مع وزارات التخطيط والاتصالات والتنمية المحلية ويهدف إلى رفع كفاءة المتدربين لتأدية وظائفهم بطريقة أكثر احترافية مما يسهم فى تعزيز ثقة المواطن بالدولة، ومبادرة ديوانى كفء التى تقدمها الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، لتدريب العاملين بديوان عام المحافظات وبالمكاتب الفنية للمحافظين.

كما ذكرت راغب أيضًا أنه تم تفعيل وحدة الاستشارات بالأكاديمية الوطنية فى مايو 2020، لتقديم الاستشارات إلى الأفراد والجهات المختلفة فى عدة مجالات مثل إعادة الهيكلة والإدارة العامة والتنمية البشرية ونظم تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت الدكتورة رشا راغب أن الكثير من خريجى الأكاديمية قد تقلدوا مناصب قيادية هامة فى الدولة فمنهم نواب للمحافظين، ورؤساء لهيئات حكومية، ومساعدين ومعاونين للوزراء والمحافظين، وأيضًا قيادات بدواوين الوزارات، وعاملين بالجهات والهيئات المختلفة، فضلًا عن أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ.

وأوضحت أن الأكاديمية قدمت 42 منحة دراسية فى جامعات ومعاهد علمية داخل مصر وفى بعض الدول الخارجية مثل "فرنسا والهند وكوريا واليابان وتايلاند وسويسرا وهولندا وسنغافورة"، كما عقدت عددا من الشراكات مع مؤسسات دولية مثل مركز جينيف للسياسات الأمنية بسويسرا GCSP والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا L'ENA.

ومن جانبه، أوضح المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أن مجلس النواب يضم مجموعة من الأعضاء من خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، جميعهم مميزون داخل العمل النيابى ويبشرون بأداء دور مهم فى خدمة المجتمع.

وأثنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال نوابها أعضاء مجلس النواب، على العرض الذى قدمته الدكتور رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية خلال اجتماعها مع أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، والذى تضمن تقريرا بإنجازاتها إذ حظى بإشادة بالغة من الحضور ونواب التنسيقية الذين أثنوا خلال مداخلاتهم على ما جاء بهذا العرض من خطة واضحة لرؤية طموحة بالأكاديمية واستشراف للمستقبل بثروة مصر البشرية.

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى بيان إنه إيمانا منها بقيمة الاستثمار فى شباب مصر، وإدراكا للدور الوطنى الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب فى هذا الشأن، أعلنت أنه من خلال نواب التنسيقية، ستقدم مشروع قانون للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة دعما لجهودها المبذولة فى تطوير العنصر البشرى فى مختلف المؤسسات، كأحد ركائز التنمية التى تشهدها مصر حاليا بقيادة رئيس الجمهورية.

وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرها لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب فى النهوض بأبناء مصر ومؤسساتها، وتثمن دور خريجيها من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة، شركاء النجاح والبناء، متطلعين معا لمستقبل أفضل لمصر وشبابها فى مختلف المجالات.