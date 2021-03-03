اكد خبير العقارات رامي يوسف والرئيس التفيذى لاحدى شركات العقارات بمصر ان العملاء دائما يبحثون عن الاسعار المنطقية والخدمات المقدمة بشكل جيد جدا وهى المعايير التى تحرك دافع الشراء عند طالبى شراء وحدات جديدة.
وأشار فى كلمة له خلال احتفالية بسفح الاهرامات حول اطلاق مشروع جديد بمصر، ان السوق العقارى حاليا يعمل على سد الفجوة بين تطلعات العملاء واحتياجاتهم والقوى الشرائية في السوق.
وقال ان فئة الشباب التي تمثل نسبة كبيرة من سكان مصر تمثل المحرك الرئيسى لسوق العقارات .
وأكد أن استراتيجية شركته تستهدف إحداث ثورة في قطاع العقارات المصري من خلال نشر ثقافة التنمية المستدامة وزيادة الوعي حول سبل الحياة المتكاملة وتغيير أنماط صناعة العقارات التقليدية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رامى يوسف : نعمل على نشر ثقافة التنمية المستدامة بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.