القوى العاملة: تعيين 5 آلاف شاب فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5 آلاف و341 شبابًا من الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 12 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





وأوضافت الوزارة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أنها وفرت 393 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 3664 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأشار مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضى، إلى أنه فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 54 عاملاً جديدًا، كما تم صرف منحًا للرعاية الإجتماعية والصحة لتلك الفئة بلغت 180ألف جنيه لـ 62 عاملاً منها 34 منحة مولود، و18 منحة زواج، و13 وفاة أحد الأقارب، ومنحة وفاة عامل، فضلاً عن 6 منح رعاية صحية لـ 6 عمال.

وقال إنه فى مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 376 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفر عن تحرير 247 محضر سلامة و57 حالة غلق إدارى.

وفى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 1167 منشأة، وأسفر عن تحرير 197 محضرًا، فضلاً عن التفتيش على 331 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم فض إضرابات واعتصامات عمالية بـ 5 منشآت لـ 1511 عاملاً.

أما فى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 11 شركة، واعتماد 156 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 444 تفويض ووكالة لشركات بها 587 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استخراج 5 ترخيص عمل لأجنبى من العاملين فى نطاق المحافظة، وتجديد 11 ترخيص آخرين، بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.