جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة نجاح مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بالرياض فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 367 ألفاً و758 ريالاً سعوديًا، أى ما يوازى مليون و537 ألفًا و228 جنيهًا مصريًا تقريبًا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزارة كلفت المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول. وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كل المجالات مع الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، مؤكدًا أن المكتب تواصل مع مسؤولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، غذ أسفر خلال فبراير الماضى عن توفير فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالى 295، منها 263 اعتماد عقود وتأشيرات والباقى فرص عمل. وأوضح رجائى أنه تم خلال الشهر تسوية 58 شكوى وديًا، وإحالة 9 شكوى للقضاء بإجمالى الشكاوى 67 شكوى، فضلاً عن القيام 133 زيارة ولقاءً واستشارة، إذ تم عمل 5 زيارات للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلاً عن عقد 4 اجتماعات مع التجمعات العمالية، والرد على 124 استفسارًا للعمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.