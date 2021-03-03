«الزراعة» تبحث مع اليابان تنمية الصادرات والاستزراع السمكى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الزراعة فى بيان اليوم الأربعاء، إن العلاقات المصرية اليابانية شهدت تطورا كبيرا خلال الفتره الأخيرة فى جميع المجالات، مضيفة أن الموالح المصرية تغزو حاليا الأسواق اليابانية وجار مفاوضات حول تصدير العنب والرومان إلى اليابان وقد وعد السفير بدعم هذا الملف.

وبحثت "الزراعة" أيضا مع مازاكى التعاون فى مجال الاستزراع السمكى والميكنة الزراعية وسلاسل القيمة فى مجال المنتجات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها وتحديث أساليب الرى وتنمية الصادرات الزراعية، خصوصا وأن الوزارة لديها معامل متميزة ومعتمدة فى مجال الصحة النباتية وحاصلة على كل الموافقات باعتبارها معامل مرجعية على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، الزراعى.

كما تناول اللقاء أيضا بحث آليات دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين وتدعيم التعاون فى مجال التدريب، خصوصا وأن الدولة المصريه لديها مراكز بحثية متعددة فى كل المجالات.

وأعرب السفير اليابانى عن سعادته بلقاء وزير الزراعة وقال إن هناك تاريخ طويل من التعاون الزراعى المصرى اليابانى منذ السبعينيات فى مجال زراعة الأرز وتحسين البنية التحتية للرى ولديه نماذج للتعاون فى هذا المجال مع وزاره الرى، مؤكدا أن التعاون مع مصر يزيد من مجالات التعاون الإفريقى لما لمصر من دور مؤثر فى القاره الإفريقية.

واستعرض يوشيفومى أومورا، الممثل الرئيسى لمكتب جايكا اليابانية فى مصر المشروعات التى تنفذها المؤسسة فى مصر، مؤكدا التعاون مع الوزارة فى الزراعة الآلية والميكنة الزراعية كما أشار إلى إمكانية التعاون مع البنك الزراعى المصرى لتدعيم التمويل المقدم لصغار المزارعين.

وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لتفعيل ومتابعة ما تم الاتفاق عليه من أجل سرعة تنفيذه على أرض الواقع

حضر اللقاء الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، كما حضر المستشار الزراعى بالسفارة اليابانية ومسؤولى الجايكا بالقاهرة.