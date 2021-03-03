التعليم: الرابط المتداول للاستعلام عن نتيجة أولى وثانية ثانوى مزيف

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تم تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى حول إطلاق رابط إلكترونى للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أى روابط إلكترونية للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، مُوضحةً أن الرابط المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُشددةً على أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بشكل رسمى على الموقع الرسمى للوزارة عبر الرابط التالى: "www.moe.gov.eg"، مُحذرةً أولياء الأمور من التعامل مع مثل تلك المواقع، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدشنى ذلك الرابط المزيف.

وفى سياق متصل، يتم إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس، من خلال تقسيم حضور الطلاب على حسب المحافظة، بتعديل طفيف فى المواعيد بما يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات، مع التزام المدارس بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتنفيذ أعمال التعقيم والوقاية بكافة اللجان، إلى جانب نشر بوابات التعقيم لاستقبال الطلاب قبل الدخول إلى اللجان، وأجهزة قياس درجات الحرارة، وفى حالة ظهور أى أعراض مرضية على أحد الطلاب، يتم عزله واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، مع كتابة تقرير طبى لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسى الثانى حفاظًا على الصحة العامة لجميع الطلاب.

وناشدت "التعليم" جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.