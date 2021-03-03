مصر تعزى جنوب السودان فى ضحايا تحطم طائرة ركاب

جدة - نرمين السيد - قدمت مصر مواساتها وخالص تعازيها لجمهورية جنوب السودان الشقيقة إثر تحطم طائرة ركاب عقب إقلاعها من ولاية جونجلى متجهةً إلى العاصمة جوبا، مما أسفر عن العديد من الضحايا.





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