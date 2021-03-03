مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية جنوب السودان إثر تحطم طائرة ركاب

تعرب جمهورية مصر العربية عن صادق مواساتها وخالص تعازيها لجمهورية جنوب السودان الشقيقة إثر تحطم طائرة ركاب عقب إقلاعها من ولاية جونجلي متجهةً إلى العاصمة جوبا، مما أسفر عن العديد من الضحايا.
كما تقدم مصر خالص العزاء لأسر الضحايا الأبرياء، مؤكدةً على تضامنها مع جمهورية جنوب السودان الشقيقة في هذا الحادث الأليم.
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