برئاسة مصر.. وقفة عربية حاسمة ضد التدخلات التركية في المنطقة

عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية، في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ، وذلك على هامش أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي ستنطلق في وقت لاحق اليوم "الأربعاء".

وتضم اللجنة الوزارية كلا من: مصر (رئيسا) والعراق والإمارات والبحرين والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وناقشت اللجنة التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية.