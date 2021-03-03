ضبط أدوية مخدرة في مطار القاهرة مع راكبين قادمين من إيطاليا

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أدوية مخدرة مع راكبين مصريين، وذلك فور وصولهما من إيطاليا، أخفاهما داخل حقائبهما، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه عبد العال نعمان، مدير الجمارك، فى راكبين مصريين الجنسية، وبالعرض على صابر عبد الحميد، نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب الأول، ضمت أحمد سيد وهانى محمود، مأموري الجمارك، وتبين وجود 30 شريط ترامادول، و١٤ زجاجة كونترمال، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبتفتيش الراكب الثاني بمعرفة

تونى فكرى وأحمد صبرى، مأموري الجمارك، عثر معه على 40 شريط ترامادول و12 زجاجة كونترمال.

وقرر عبد العال نعمان، مدير الجمارك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.