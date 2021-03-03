أبو الغيط يبحث مع مريم الصادق الدعم العربى لعملية الانتقال فى السودان

جدة - نرمين السيد - التقى السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان، قبيل انطلاق أعمال مجلس الجامعة الذى يعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط جدد تهنئته للمهدى على تعيينها وزيرة للخارجية وأثنى كذلك على تشكيل الحكومة السودانية الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك فى أعقاب التوقيع على اتفاق جوبا للسلام فى السودان، وشدد على التزام الجامعة بمواصلة مساندتها للدولة السودانية ومؤسساتها ووقوفها مع كل أهل السودان فى سبيل استكمال استحقاقات عملية الانتقال السياسى المهمة التى تمر بها البلاد.

كما بحث أبو الغيط مع المهدى عدداً من القضايا الإقليمية ذات الأهمية المشتركة، إذ جدد أبو الغيط التزام الجامعة الثابت بالحفاظ على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان فيما يتصل بملف سد النهضة ومساندتها للجهد المبذول للتوصل إلى اتفاق عادل وقانونى وملزم حول هذه القضية يراعى مصالح كافة الأطراف؛ كما أكد أبو الغيط التزام الجامعة الكامل بسيادة ووحدة أراضى الدولة السودانية وجدد مساندة الجامعة لكافة الإجراءات المشروعة التى يتخذها السودان لبسط سيادته وإنفاذ سلطته على كامل أراضيه، معرباً عن أمله فى أن يتم تسوية الأزمة القائمة على الحدود السودانية الأثيوبية بالطرق السلمية وعبر الحوار وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه.

وأوضح المصدر أن المهدى عبرت من ناحيتها عن خالص تقدير الدولة السودانية للجهد الذى تقوم به الجامعة العربية دعماً للسودان والتزامها بمرافقة أهل السودان فى عبور تحديات المرحلة الراهنة واستكمال عملية الانتقال السياسى فى البلاد، كما أكدت المهدى على حرص السودان على الاضطلاع بمسئولياته فى إطار الجامعة العربية ودعم كل جهد يصب فى تعزيز العمل العربى المشترك والحفاظ على الأمن القومى العربى والمصالح العليا للعالم العربى.