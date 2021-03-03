وزير الخارجية: ندعم الخطوات المبذولة لإنجاح الحوار الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المُغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ووزير الخارجية والمُغتربين الفلسطينى رياض المالكى، اجتماعًا تشاوريًا اليوم 3 مارس الجارى، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.. استمرارًا للتنسيق القائم بين مصر والأردن وفلسطين.





وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزراء الثلاثة أثنوا فى بداية اللقاء على ما تشهده مجالات التعاون من تطورات ملموسة، وما تعكسه دورية انعقاد اجتماعات التشاور الثلاثى من رغبة صادقة فى الدفع قًدمًا بالعلاقات بين مصر والأردن وفلسطين فى مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادات السياسية بها، فضلاً عما توفره من منصة هامة لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية وخاصة إزاء القضية الفلسطينية.

وأكد الوزراء أهمية البناء على ما شهدته الفترة الماضية من زخم استهدف تحريك ملف عملية السلام على عدة مسارات، وأشادوا بمخرجات الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته غير العادية، وما تمخض عنه من قرارات هامة.. إذ أعرب الوزراء الثلاثة عن تطلعهم لانخراط الأطراف الدولية المعنية بفاعلية فى ملف عملية السلام.

وأوضح حافظ أن اللقاء شهد اتفاقًا على أهمية الاستمرار فى العمل خلال الفترة المُقبلة من أجل خلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى بهدف إنهاء الجمود الحالى، والسعى نحو التوصل إلى السلام الشامل والعادل والدائم الذى يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدّد الوزراء على ضرورة وقف كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد أن عمليات الاستيطان تقوّض من فرص التوصل لحل الدولتين، فضلاً عما تُمثله من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية سامح شكرى عن دعم مصر لكل الخطوات المبذولة من قِبل القيادة الفلسطينية لإنجاح الحوار الفلسطينى، والتطلُع لأن تُسهم الانتخابات المُقبلة فى إنهاء ملف الانقسام الفلسطينى.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزراء اتفقوا فى ختام اللقاء على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المصالح المُشتركة والعمل على إعادة إحياء مسار السلام فى الشرق الأوسط.