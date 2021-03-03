القوات المسلحة توقع مذكرة تفاهم مع كلية الطب بجامعة بدر

جدة - نرمين السيد - وقعت الأكاديمية الطبية العسكرية مذكرة تفاهم مع كلية الطب بجامعة بدر، فى مجالات التعليم والتدريب وتأهيل الأطباء والعاملين بالخدمات الطبية والصحية، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية لتطوير وتحديث مجالات الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية، لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.





وتهدف المذكرة إلى تبادل الزيارات وتعزيز أواصر التعاون العلمى بين أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات العلمية بين الأقسام المتناظرة بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات فى مجالات البحث العلمى وكذلك التنسيق والاستفادة المشتركة من الخبراء الأجانب عند زيارة أى من الطرفين، كما تم التعاون على تدريب الأطباء والعاملين بالخدمات الطبية والصحية فى مختلف التخصصات الطبية، فضلاً عن تنظيم ندوات علمية وحلقات نقاش وبحث وورش عمل فنية مشتركة فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف الاستفادة القصوى لكلا الجانبين. يأتى ذلك انطلاقاً من حرص القوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون المشترك فى آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الارتقاء بالمستوى الطبى لتطوير المنظومة الصحية فى مصر.

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