مصر وروسيا تعقدان جلسة مشاورات سياسية حول الموضوعات الأوروبية

أجرى السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، مشاورات سياسية مع نائب وزير الخارجية الروسي المختص بالقضايا الأوروبية، بمشاركة السفير وائل النجار نائب المساعد لشئون شرق وجنوب أوروبا، ومستشار محمد الفقي مدير شئون شرق وجنوب أوروبا.

واستهل السفير عبد العاطي المشاورات بإلقاء الضوء على قوة العلاقات التاريخية بين البلديّن الصديقيّن، كما عرض مجموعة الخطوات التي تم تبنيها في الآونة الأخيرة من أجل المضي قدماً نحو تنفيذ المشروعات الكبرى بمجال التعاون الثنائي؛ متضمنةً مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس. وتطرق من جهة أخرى لأبرز محاور العلاقات المصرية مع أوروبا على صعيديّ الدول والمؤسسات، مشيراً إلى أهمية تلك الروابط؛ بما ينطوي عليه ذلك من اهتمام مصري بتعزيز سُبل التعاون مع دول شرق ووسط أوروبا.

ومن جانبه، أثنى نائب وزير الخارجية الروسي على متانة الروابط التي تجمع البلديّن، كما قدم شرحاً موجزاً لطبيعة الأولويات الراهنة لبلاده فيما يخص جوارها الجغرافي ومجمل القارة الأوروبية. كما اهتم الضيف بالتعرف على رؤية القاهرة حيال قضايا شرق المتوسط؛ بما في ذلك منتدى الغاز "EMGF" بوصفه إحدى النماذج البرّاقة للتعاون الإقليمي المنشود، حيث نوه السفير عبد العاطي لدخول الميثاق التأسيسي للمنتدى حيز النفاذ بعد التصديق عليه من قبل معظم الدول الأعضاء، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز التعاون في منطقة شرق المتوسط ولا سيما في مجال الطاقة.

على صعيد آخر، تطرق الجانبان لعدد من الملفات الأوروبية ذات الاهتمام المُشترك؛ بما في ذلك تبادل الرؤى حيال القضايا الأساسية في إقليم غرب البلقان، فضلاً عن تأكيد الاهتمام المصري وكذا الروسي بتطوير كافة أوجه التعاون الممتدة التي لطالما جمعت البلديّن مع دول تلك المنطقة الاستراتيجية.