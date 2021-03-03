البيئة تطلق حملات توعوية لنشر مفهوم التعافي الأخضر بأسيوط والغربية

شاركت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة فى إطلاق حملات توعوية مكبرة بقرى ومراكز محافظتى أسيوط، والغربية وهما من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج لرفع الوعى البيئى وتطوير القرى بتلك المحافظات.

وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" للنهوض بالقرى المصرية يأتى هذا فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى إطلاق الجهود لتطوير القرى المصرية وتحقيق التعافى الأخضر للحفاظ على البيئة وذلك اتساقا مع المبادرات الرئاسية التى اطلقها فخامة رئيس الجمهورية.

وأوضحت وزيرة البيئة انه تم خلال الحملات تشجيع شباب القرى على المشاركة فى حملات التوعية للنهوض بقراهم وتطويرها وحثهم على الحفاظ على مستوى النظافة ليشعروا ان البيئة جزء من حياتهم ، الى جانب التعاون مع الوحدات المحلية بهدف التخلص السليم من المخلفات الصلبة في الأماكن المخصصة وتدريبهم على مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية حفاظا على صحتهم وبيئتهم المحيطة بالإضافة الى مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى من ممثلى الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ومسئولى الوحدات المحلية بالمراكز والبرنامج الوطنى بالمحافظة فى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية ونقلها إلى أماكن التخلص النهائي .

ففى محافظة اسيوط نظمت إدارة المخلفات بالمحافظة بالتعاون مع البرنامج الوطنى سلسلة من ورش التوعية حول إدارة المخلفات الصلبة بحى شرق وغرب اسيوط يتم خلالها متابعة عمليات جمع ونقل المخلفات وتعريف الموطنين بمشروعات الجمع المنزلى الجديدة التى تم إطلاقها فى الاحياء بمدينة اسيوط، زراعة إشجار مثمرة بنقاط التجميع التى سوف يتم إلغائها كما تضمنت الحملات إجراء لقاءات توعية مع المواطنين والسكان وأصحاب المحلات التجارية وتوعيتهم بأهمية النظافة من الناحية الدينية والبيئية والصحية بالإضافة الى تنفيذ حملات التشجير وزراعة 100 شجرة مثمرة وتوزيع حاويات قمامة سعة 120 لتر امام المحال والمطاعم كما تم تكريم عمال النظافة والسائقين والمشرفين وتوجيه الشكرلهم على ما يبذلونه من جهد شاق لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وفى محافظة الغربية بقرية صفظ تراب تم بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والمتعهدين متابعة كافة عمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية ونقلها والتخلص الآمن منها الى جانب متابعة عمليات التطهير لجوانب الترع والمصارف من المخلفات المتراكمة حيث تم رفع ما يقرب من 3000 طن مخلفات وتدريب الشباب والرائدات الريفيات بالمراكز من خلال سلسلة من ورش العمل على المشاركة فى توعية المواطنين بأهمية النظافة العامة والعمل على النهوض بقراهم من خلال التعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات ودوره واهميته.

جاء ذلك فى إطار جهود الوزارة لتحسين الظروف البيئية وحشد الجهود وإلقاء الضوء على المشاكل البيئية وحصرها بتلك القرى لتصبح قرى متوافقة بيئيا وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من الشباب ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وفتح مجال للمشاركة المجتمعية لتحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.

ويعد البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة أحد أهم المشروعات العاملة فى مجال إدارة المخلفات والممول من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني وهيئة المعونة السويسرية وهيئة التعاون الفني الألماني giz للمساهمة فى رفع مستوى النظافة والاستفادة من المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية وتحسين البيئه والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.