الجيزة تعلن ملء خزان الغاز الرئيسى وتنوه بعدم الانزعاج من الرائحة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس"، تبدأ ملء الخزان الرئيسى بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بالوراق فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء.





وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، وتؤكد أن أعمال الملء روتينية ولا تمثل أى خطورة على المواطنين وتتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان الأمان. وأوضحت الشركة أنه حال وجود أى استفسارات يمكن الاتصال على رقم 129.

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