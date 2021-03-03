صور.. تعليم الإسكندرية: لا يوجد شكاوى من امتحانات الثانوى والإعدادى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المديرية لم تتلقى أى شكاوى من امتحان الصف الأول الإعدادى، كما سارت امتحانات الصف الأول الثانوى بشكل منتظم، منوها بأنهم دخلوا على منصة الامتحانات دون حدوث مشاكل.





وكان وكيل الوزارة، قد أجرى جولة ميدانية اليوم الأربعاء، بمدارس إدارة غرب التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الإعدادى، والأول الثانوى.

وشملت جولة وكيل وزارة التربية والتعليم مدارس "القبارى الإعدادية بنات، الإخلاص الإعدادية بنات، الإخلاص الإعدادية الرسمية لغات بنين".

وشدد سعد خلال الجولة على الالتزام بكل التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بالغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أى مشكلة قد تطرأ وحلها فورا.

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