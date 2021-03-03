إنفوجراف.. معلومات الوزراء: تقدم مصر بالمؤشر العالمى للقوة الناعمة 4 مراكز

جدة - نرمين السيد - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى أن ترتيب مصر فى المؤشر العالمى للقوة الناعمة 2021 قد شهد تحسنًا ملحوظًا، إذ حصدت مصر 38.3 نقطة محققة بذلك تقدمًا بنحو 4 مراكز لتصبح فى المركز الـ 34 من بين 100 دولة، مقارنًة بالمركز الـ38 من بين 60 دولة فى 2020.





ويقيم المؤشر قوة الدول الناعمة بناءً على 7 محاور يتم قياسها من خلال استطلاع رأى الجمهور العالمى والخبراء فى 105 من الدول حول العالم. وحصدت مصر هذا العام ميداليتين ذهبيتين فى محور الثقافة والإرث الغنى متبوعة بكل من اليونان وإيطاليا، وجاءت مصر فى الترتيب نفسه حسب رأى الخبراء متبوعة ببيرو والبرتغال.

وجاءت أيضًا فى الترتيب نفسه طبقًا للرأى العام، إذ جاءت مصر فى الفئة الأولى التى تشمل أهم 30 دولة فى المؤشر. وتكمن أهمية القوة الناعمة للدول فى التأثير طويل الأمد على مواطنى الدول الأخرى، مما يجعل أدوات القوة الناعمة مهمة للدول المؤثرة على الساحة الدولية. ويُستخدم مفهوم القوى الناعمة لوصف قدرة الدول على "التأثير" فى الدول الأخرى أو التأثُر بها، دون اللجوء لأدوات القوى التقليدية "عسكرية أو اقتصادية". وقد جاءت فى المراكز الثلاثة الأُول ألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة بالترتيب. وعلى المستوى العربى، احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الـ17 عالميًا، والأول عربيًا.

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