صور.. مسؤولو الإسكان يشددون على تنفيذ الجداول الزمنية لمشروع «كابيتال بارك»

جدة - نرمين السيد - تابع المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، اليوم الأربعاء، سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك".





والتقى عباس بشركات المقاولات المُنفذة، لمتابعة خطة التنفيذ التفصيلية، والوقوف على المستجدات بالمشروع، ورافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، وأعضاء مجموعة العمل.



وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل فى ورديات صباحية ومسائية للانتهاء من القطاعات الهامة بالمشروع الذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ويُعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.



وأكد المهندس خالد عباس، متابعة سير العمل بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشكل مستمر، للوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه التنفيذ، والعمل على حلها وتقديم الدعم الكامل للشركات العاملة بالمشروع، موضحا أنه تم التغلب على عدد كبير من التحديات التى واجهت المشروع خلال التنفيذ.

واستعرض المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معدلات تنفيذ المشروع، بجميع القطاعات، والخطط والبرامج الزمنية لشركات المقاولات، موضحاً أن نسبة تنفيذ الأعمال بأحد القطاعات الـ3 الجارى العمل بها بلغت 33 %.



وأشار رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، إلى أن الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات، فالقطاع الأول "CP 01"، بمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى "الحديقة الإسلامية، الحديقة المُغطاة، النادى الاجتماعى، المنتجع الصحى المتكامل، البحيرات والمطعم".

والقطاع الثانى "CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزا رئيسيا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى "حديقة الأعمال الفنية، الحديقة التراثية، منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح" بإجمالى مساحة أكثر من 60 فدانا.



أما القطاع الثالث "CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى "حديقة تعليمية للأطفال، مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة، الساحة المركزية ومنطقة المطاعم، النادى الرياضى الترفيهى" بإجمالى مساحة أكثر من 50 فدانا.