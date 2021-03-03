اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - بدأ المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، اجتماع لجنته الدائمة، وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى الاجتماع، وهو أحد اجتماعين اثنين ضمن فعاليات اليوم الأخير من اجتماعات لجان المجمع.





وبدأت أمس الأول اجتماعات لجان المجمع وتستمر حتى مساء اليوم، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع فى مركز لوجوس بالمقر البابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، يوم غدٍ الخميس. ويشهد مركز لوجوس فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى خلال الفترة المسائية، اجتماع لجنة سكرتارية المجمع المقدس، للتحضير للاجتماع العام الذى سيجرى فى الحادية عشرة من صباح الغد.

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