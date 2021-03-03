وزير الخارجية الباكستاني يستقبل سفير مصر

استقبل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الثلاثاء بمكتبه بمقر الخارجية الباكستانية في إسلام آباد سفير جمهورية مصر العربية لدى إسلام آباد الدكتور طارق دحروج، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
فيما قال قريشي، أن باكستان ومصر تتمتعان بعلاقات تاريخية عريقة، لافتاً إلى أن التناغم الديني والثقافي بين شعبي البلدين يجعل هذه العلاقات الثنائية أقوى وأكثر تفرداً، لافتا إلى أن باكستان ومصر تتفقان في الرأي في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي أجراها مع كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزير سامح شكري خلال زيارته الأخيرة للقاهرة باتت مثمرة ومفيدة.
وقال أنه زيارته المذكورة أتيحت له فرصة اللقاء والمناقشة مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، فيما أعرب قريشي عن ارتياحه إزاء عزم باكستان ومصر لتوطيد العلاقات الثنائية في مجالات متعددة الأطراف.
بدوره، تقدم السفير دحروج بالشكر والامتنان إلى وزير الخارجية شاه محمود قريشي، وأخبره عن الدعوة التي وجهتها الحكومة المصرية إلى وفد رفيع المستوى للخارجية الباكستانية لحضور جلسة التشاور الثنائي بمصر.
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