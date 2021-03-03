المخرج خالد يوسف يحضر جنازة شقيقه في القليوبية

يتقدم المخرج السينمائى خالد يوسف، اليوم الأربعاء، جنازة شقيقه صلاح الذى وافته المنية قبل ساعات، ومن المقرر تشييع جنازته فى مقابر الأسرة بإحدى قرى مدينة كفر شكر بالقليوبية.
سبق ذلك إعلان خالد يوسف مساء أمس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عودته إلى مصر لحضور الجنازة، قائلا: "قدرى أن أعود إلى وطنى وقد رحلت آخر رائحة من طيبة أبى وصبر أمى، نشيع جثمان شقيقى غدا الأربعاء عقب صلاة الظهر بمدافن العائلة، أسألكم الدعاء، ولا أراكم الله مكروها فى عزيز لديكم".
يُذكر أن أسرة خالد يوسف أعلنت فى وقت سابق تشييع جثمان المهندس صلاح يوسف عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء فى قرية تصفا بمركز كفر شكر، على أن يكون العزاء أمام منزل العائلة، وكان المخرج السينمائى البارز قد أعلن وفاة شقيقه مساء الثلاثاء، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.
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