الإسكان: 50% نسبة إنجاز الأعمال بمستشفى أورمان الأطفال فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الإسكان الانتهاء من الهيكل الخرسانى وأعمال البناء وجارٍ بدء أعمال التشطيبات لمستشفى سوهاج للأطفال "الأورمان"، سعة 263 سريرًا، بمدينة سوهاج الجديدة، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع بلغت نحو 50%، فى إطار توفير الخدمات اللازمة لأبناء الصعيد.





وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أن مبنى مشروع مستشفى سوهاج للأطفال "الأورمان" بمدينة سوهاج الجديدة مكون من (بدروم بمساحة 8296 م2 + أرضي بمساحة 7191 م2 + 6 أدوار متكررة بإجمالي مساحة 35460 م2)، ويتم تنفيذه بأحدث المواصفات والاشتراطات. وأكد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن هناك متابعة دورية من جانب مسؤولى جهاز المدينة، لما يتم ويجرى تنفيذه من أعمال للانتهاء من المشروع فى أسرع وقت وبأعلى درجات الكفاءة والجودة في التنفيذ، لافتًا إلى أن جهاز مدينة سوهاج الجديدة لا يدخر جهدًا فى دفع العمل بالمشروعات المختلفة لا سيما المشروعات الخدمية التى تلبي احتياجات المواطنين. يذكر أنه سبق أن تم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الأورمان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم الهيئة بموجبه بتنفيذ المستشفى وتجهيزها على نفقتها وتسليمها لجمعية الأورمان لتشغيلها وإدارتها لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها.

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