وزير الخارجية: نثمن الدور العربى الداعم فى قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - ثمن وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، الدور العربى الداعم لمصر والسودان فى قضية سد النهضة، مشيرا إلى أن هناك سعى لاتفاق مائى يحفظ حقوق مصر المشروعة والذى لا ينتقص من حق إثيوبيا فى التنمية.





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