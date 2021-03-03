مصر وروسيا تعقدان جلسة مشاورات سياسية حول الموضوعات الأوروبية

جدة - نرمين السيد - أجرى السفير بدر عبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، مشاورات سياسية مع نائب وزير الخارجية الروسى المختص بالقضايا الأوروبية، بمشاركة السفير وائل النجار نائب المساعد لشؤون شرق وجنوب أوروبا، ومستشار محمد الفقى مدير شؤون شرق وجنوب أوروبا.





واستهل السفير بدر عبدالعاطى المشاورات بإلقاء الضوء على قوة العلاقات التاريخية بين البلديّن الصديقيّن، كما عرض مجموعة الخطوات التى تم تبنيها فى الآونة الأخيرة من أجل المضى قدمًا نحو تنفيذ المشروعات الكبرى بمجال التعاون الثنائى، متضمنةً مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس.

وتطرق من جهة أخرى لأبرز محاور العلاقات المصرية مع أوروبا على صعيدى الدول والمؤسسات، مشيرًا إلى أهمية تلك الروابط، بما ينطوى عليه ذلك من اهتمام مصرى بتعزيز سُبل التعاون مع دول شرق ووسط أوروبا.

من جانبه، أثنى نائب وزير الخارجية الروسى على متانة الروابط التى تجمع البلديّن، كما قدم شرحًا موجزًا لطبيعة الأولويات الراهنة لبلاده فيما يخص جوارها الجغرافى ومجمل القارة الأوروبية.. كما اهتم الضيف بالتعرف على رؤية القاهرة حيال قضايا شرق المتوسط، بما فى ذلك منتدى الغاز "EMGF" بوصفه إحدى النماذج البرّاقة للتعاون الإقليمى المنشود.

ونوه السفير عبدالعاطى لدخول الميثاق التأسيسى للمنتدى حيز النفاذ بعد التصديق عليه من قبل معظم الدول الأعضاء، مشيرًا إلى الجهود التى تبذلها مصر لتعزيز التعاون فى منطقة شرق المتوسط ولا سيما فى مجال الطاقة.

على صعيد آخر، تطرق الجانبان لعدد من الملفات الأوروبية ذات الاهتمام المُشترك، بما فى ذلك تبادل الرؤى حيال القضايا الأساسية فى إقليم غرب البلقان، فضلاً عن تأكيد الاهتمام المصرى وكذلك الروسى بتطوير كل أوجه التعاون الممتدة التى لطالما جمعت البلديّن مع دول تلك المنطقة الاستراتيجية.