محلية النواب: غياب المسئولين وراء لجوء المواطن لوسائل الإعلام لحل مشاكله

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة، فى حضور محافظ القاهرة خالد عبدالعال .

وأكد السجينى أن الصحافة سلطة رابعة، فهناك سلطات 3 هى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، لافتا إلى أن المواطنين هم من عينوا الصحافة سلطة رابعة.

وتابع: "أن غياب المسئولين هو الذى يجعل المواطن اللجوء إلى وسائل الإعلام، وأن الإعلام الوطنى هو من يعرض الحل وليس التنظير وهدم الدولة ".

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب أحمد السجينى على أهمية التعاون بين البرلمان والحكومة، مؤكدا انه خلال اجتماع رئيس الوزراء برؤساء اللجان ، وجه إليه رسالة عتاب قائمة على الاصلاح المؤسسى والتعاون بين السطتين بسبب عدم تعاون بعض الوزراء مع البرلمان.

وذكر السجينى أنه كان هناك مشكلة فى طريق محور الجيزة تتعلق بانبعاث رائحة كريهة، يشعر بها كل من يمر على المحور، وخاطب وزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية خلال أحد الجلسات العامة، بأهمية بحث الأمر ولكن لم يصل إليه أى ردود لكتابتها فى التقرير المتعلق بذلك الشأن.

وواصل السجينى "البرلمان هو صوت الشعب وأن لم يكن هناك تواصل من الحكومة يصبح أداءه أداءً شكليا، وهو ما يتطلب التواصل الدائم من أجل مصلحة الوطن المواطن"

وأشاد السجين بحرص محافظ القاهرة خالد عبدالعال على المشاركة فى اجتماعات لجنة الإدارة المحلية وهو ما يعكس رغبة حقيقة منه فى حل مشاكل المواطنين.