197 مليون جنيه.. 23% زيادة فى أرباح هيئة الأوقاف

جدة - نرمين السيد - حققت هيئة الأوقاف المصرية فى إيراداتها وأربحاها الاستثمارية فى الثمانية أشهر الأولى من العام المالى الحالى من 1 يوليو 2020 م وحتى 28 فبراير 2021 م نسبة نمو بلغت 23% زيادة عن نفس الفترة من العام الماضى.





وأوضحت الهيئة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات والأرباح بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالى الحالى من 1 يوليو 2020م وحتى 28 فبراير 2021م مليارًا وسبعين مليون جنيه بزيادة تقدر بـ 197 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى الماضى. وحققت الهيئة إيرادات شهر فبراير2021م نسبة نمو قدرها 39% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وهو ما يحقق أغراض الوقف، ويمكن الوزارة من تحقيق شروط الواقفين، ويعظم من شأن الوقف فى خدمة المجتمع بفضل الله (عز وجل)، ثم بفضل عناية الدولة بالوقف، وعمل وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية على حسن استثماره واستيداء حقوقه.

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