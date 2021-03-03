تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة .. وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً دراجة نارية (بدون لوحات) .. وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس المخدر ، مبلغ مالى ، سلاح أبيض ، ميزان حساس ، عدد 2 هاتف محمول ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لجرائم الإتجار فى المواد المخدرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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