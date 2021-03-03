رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد أعمال التطوير الجارية بالمحطات والأبراج على خط...

تفقد اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد الأعمال على خط بنها/ بورسعيد، لمتابعة ما تم تنفيذه من اعمال مدنية واشارات ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على الخط.

واستهل رئيس الهيئة زيارته من مزلقان شبلنجة البلد بمناقشة خفير المزلقان ومراجعة مدي المامه بتعليمات لائحة سلامة التشغيل وخلالها وجّه بضرورة توفير طفايات الحريق واستيفاء كافة اشتراطات الحماية المدنية بالمزلقان، ورفع كفاءة مخزن الهندسة بجواره.

ومن ثمَّ تفقد المهندس أشرف رسلان الأعمال ببرج شبلنجة المطوّر حديثًا، حيث تابع انتظام التشغيل بالبرج، موجهًا بضرورة التدريب المستمر للعاملين بالبرج على فنيات نظام التشغيل الجديد والمحافظة علي كفاءة المبنى بعد التطوير، كما التقى بالفنيين متبادلاً معهم النقاشات حول جوانب نظام التشغيل الجديد للتأكد من إلمامهم بالتعليمات ونظم التشغيل الحديثة، وفي نهاية جولته بالبرج وجّه رئيس الهيئة للشركة المنفذة لأعمال التطوير بسرعة الانتهاء من أعمال التشطبيات الخاصة بواجهة البرج.

يذكر أن برج شبلنجة تم دخوله في الخدمة 25 فبراير 2021، بإجمالي ١٠ كم ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها بورسعيد بطول ٢١٤ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنس الألمانية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، ويتكون المشروع من (21 برج رئيسي و 19 برج ثانوي و 84 مزلقان) ويتحكم برج شبلنجة في عدد 26 سيمافور ضوئي وعدد 2 مزلقانات تعمل اوتوماتيكيا وعدد 18 موتور تحويلة ويعتبر هذا البرج الثاني الذي دخل الخدمة ضمن المشروع بعد دخول برج أبو حماد الخدمة في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠ ويهدف المشروع إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي القديم) بآخر إلكتروني حديث لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

واستكمل رئيس الهيئة جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية ببرج منيا القمح، موجهًا بالتنسيق بين ممثلي الهيئة وشركتي سيمنس واوراسكوم، المسئولتان عن اعمال تطوير نظم الإشارات وأعمال الهندسة على الخط، لعقد اجتماع عاجل لوضع جدول زمني محدد وواضح لإنجاز الأعمال بشكل شهري لكسب الوقت في سبيل دفع أعمال التطوير الجارية، كما أصدر تعليماته بإزالة الاكشاك العشوائية الموجودة بجوار مزلقان منيا القمح وبلوك ٢ وذلك في إطار حرص الهيئة على مواردها ومن ثمَّ العمل على تعظيمها.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أشرف رسلان محطة منيا القمح، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من أعمال التشطبيات الخاصة بدورات المياه بالمحطة، ورفع القمامة والارتقاء بمستوى النظافة بمدخل المحطة تماشيًا مع التطوير الذي تشهده المحطة واتساقًا مع التطوير الشامل الذي تشهده السكة الحديد.

جدير بالذكر ان الاعمال المصاحبة لمشروع كهربة نظم الاشارات علي خط بنها بورسعيد تتضمن تطوير عدد ٣١ رصيف محطة، تنفيذ شركة النيل العامة للطرق الصحراوية.