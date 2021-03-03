مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابه عدد (4) حوادث سرقة ، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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