وزير التعليم يوضح تفاصيل قرار التشعيب في الثانوية العامة

أوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن موضوع التشعيب في الثانوية العامة ما زال قيد البحث فى المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ثم المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن الأمور تظل على ما هى عليه، بعيدا عن ما يقال هنا وهناك.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد فى وقت سابق، إن الامتحانات الالكترونية للأول والثاني الثانوي ليست "بروفة" لاختبارات الثانوية العامة الالكترونية، لأن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين، ويتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما سوف نستخدمها فقط في الثانوية العامة ولا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة.

وأوضح الوزير، أن تصميم الحلول التقنية في الثانوية يتضمن 3 مستويات للأمان لضمان وصول الامتحان لكل طالب في مصر.