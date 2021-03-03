العشائر الفلسطينية تطالب وزراء الخارجية التمسك بمبادرة السلام العربية الرافضة للتطبيع

قال عاكف المصري المفوض العام للعشائر الفلسطينية، إن الفلسطنيين يريدون من اجتماع وزراء خارجية الدول العربية المنعقد اليوم بالقاهرة، الالتزام بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد "المصري" في تصريحات لـ دوت الخليج"، على ضروة تمسّك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإدانة الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تسعى إلى فرض حقائق جديدة على الأرض، خصوصا تهويد القدس وبناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية،

ودعا الأشقاء العرب إلى تأكيد التمسك بقرارات الشرعية الدولية، وبمبادرة السلام العربية التي ترفض التطبيع مع إسرائيل قبل أن ينال الشعب الفلسطيني حريته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مع ضمان حق العودة للاجئين وفق القرار الدولي رقم 194".

يشار إلى أن البند الثاني من جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية، يتناول القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي ، ويتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ، ومتابعة موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياة في الأراضي العربية المحتلة .