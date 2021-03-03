القومى للمرأة ينظم برنامجا تدريبيا لتصنيع المنتجات الجلدية

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي لتصنيع المنتجات الجلدية خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 3 مارس ٢٠٢١ ، بمقر فرع المجلس بمحافظة الجيزة .
استهدف التدريب السيدات الوافدات من دول ( اليمن ، السودان ، إريتريا ، سوريا ...) و ذلك في إطار مشروع التمكين الإقتصادي للمرأة المصرية والوافدة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين UN women
هذا وقد تضمن التدريب التعريف بالأدوات المستخدمة في التصنيع وأنواع الجلود ، والتدريب على التخريم ، و حرق الجلد ،وصناعه نماذج مثل ميداليه ، ومحفظة ،و أجندة جلدية .
يذكر أن البرنامج التدريبي لتصنيع الجلود هو الأول من بين ثلاثة برامج تدريبية متتالية ، تستهدف السيدات الوافدات من دول ( اليمن ، السودان ، إريتريا ، سوريا ...) .
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