قانون المرور الجديد | عليك الحذر.. 14 مخالفة لا يجوز التظلم أو التصالح فيها

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محمد سياف - ابو ظبي - قبل عدة أيام قد وافق مجلس النواب المصري بصورة نهائية، على مشروع التعديلات المقترحة على قانون المرور الجديد، كما أن القانون ذاته أبقى على العديد من المخالفات المرورية التي لا يجوز التصالح فيها وكذلك تقديم اي من التظلمات أمام النيابة العامة على تلك المخالفات، حيث جعل من قم بأرتكابها قد إرتكب مخالفة واجبة العقوبة، والتي توقع على كافة مرتكبيها وفقا لعقوبات مذكورة في القانون المصري. قانون المرور الجديد- 14 مخالفة لن يتم التصالح فيها قيادة سيارة بدون لوحات، وكذلك استعمال لوحات ليست مطابقة للمواصفات القانونية. قيادة سيارة الفرامل بها لا يعمل. القياده بأي حال من الأحول تحت تأثير مخدر أو مسكر. السير في طريق عكس الاتجاه. حيازة أو إستعمال اجهزة تكشف أو تعطي إنذار بمواقع الرادار. تعطيل حركة سير المرور بصورة عمدية. كذلك الاعتداء سواء اللفظي أو الجسدي على أحد أفراد المرور. كذلك عدم تحميل ركاب أو أن يتم طلب أجره أكثر من المقررة وكذلك تحميل عدد من الركاب أكثر من المقرر. كذلك التحميل بصورة عشوائية لمركبات الأجرة. إستعمال رخصة قيادة فأكثر بشكل غير قانوني. قيادة- التوك توك- بدون يوجد له تراخيص. كذلك إبلاغ الشرطة عند التسبب في حادث قد وقع من خلاله مصابين، وكذلك عدم المضي لإسعافهم. عدم الإبلاغ عن قائد السيارة وكذلك عدم ارشاد رجال المرور عن مكانه. تركيب أو إستعمال أجهزة تنبيه مخالفه مثل (السرينة). إقرأ أيضاً :

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