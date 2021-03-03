انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن برقم اللوحة يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وكذاك العالم، إثر أزمة الفيروس الوبائي كورونا المستجد، قد إرتفعت عمليات محركات البحث على الإنترنت وكذلك السوشيال ميديا من قبل المواطنين، وجاء ذلك الأهتمام عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم اللوحة (السيارة)، وذلك بعد أن قامت وزارة الداخلية المصرية بأطلاق رابط إلكترونيًا لكافة المواطنين، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها على الإنترنت، كما يتم ذلك على (بوابة خدمات نيابات المرور)، والذي يمكن للمواطنين المالكين لرخصة قيادة في مصر، بمعرفة كآفة المخالفات المرورية وكذلك المخالفات التابعة لـ ( رخص القيادة – ورخص السيارات- وأيضاً خدمة متابعة الطلبات).

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2021

حيث أنه لازالت عمليات البحث مستمرة بصورة يومية على كآفة محركات الإنترنت من قبيل المواطنين في مصر، يعرض لكم الآن”مصر فايف ” في هذا الموضوع كل التفاصيل وكذلك المعلومات التي تختص بخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2021، على أن يكون ذلك وفقًا لما صدر عن الصفحة الرسمية لأداره مرور مصر في الموقع الخاص بوزارة الداخلية المصرية.

1- حيث يمكن لكافة المواطنين الدخول علي الموقع الإلكتروني لأداره المرور في مصر، حتى يتمكن المواطن عن الاستعلام عن مخالفات المرور، وذلك برقم اللوحة الخاصة بسيارته عن طريق هذا الرابط من هنا.

2- ثم بعد ذلك يقوم صاحب السيارة أو الرخصة.. بإدخال نوع أرقام الرخصة المراد الاستعلام عنها.

3- بعد ذلك كتابة كافة البيانات الخاصة بالرخصة.. وكذلك نوع أرقام الترخيص، ثم اختيار المحافظة التابع لها المستعلم.

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