تداول 112 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نشاطًا فى الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع، وبلغ إجمالى السفن المتواجدة على الأرصفة 36 سفينة تحمل سلعًا وبضائع استراتيجية.





وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 112 ألفا و346 طنًا، فيما بلغ عدد الحاويات المتداولة 770 حاوية مكافئة، فضلًا عن دخول وخروج 10 آلاف و518 شاحنة عبر من وإلى الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية. وفى سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية، لحماية أنفسهم والآخرين من أخطار فيروس كورونا.

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