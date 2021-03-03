صور- المصريين الأحرار فى سيوة أولى محطات «بلدنا أحلى بينا»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف سلطان الشيخ الزعيرى أمين الحزب بمطروح.

وجاءت أولى الزيارات لمدينة سيوه كان فى استقبال الوفد عبدالعزيز زكريا أمين الحزب بسيوة، الذى اصطحبهم فى جولة داخل الواحة.. إذ أعرب الحضور عن سعادتهم بالمعالم والتراث السيوى والطبيعة الخلابة ومناخ سيوة الساحر.

وأكدت أمانى السيد آدم أحدى المشاركات، أنها أصطحبت أطفالها فى تلك الرحلة كفرصة للسفر والسياحة التى انقطعت منذ ما يزيد عن العام وانبهار الحضور بمعالم المدينة وجمال المناظر.

وأعربت عن شكرها للحزب على المبادرة الرائعة التى تؤكد أن حزب المصريين الأحرار حزب يخدم الدولة والأجيال الواعدة فى المقام الأول.