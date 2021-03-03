11 ألف متقدم.. رشا راغب تتحدث عن نشاط «الوطنية للتدريب» فى عامين ونصف

جدة - نرمين السيد - عرضت الدكتور رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، نشاط الأكاديمية خلال عامين ونصف، فى حديث مباشر مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أمس ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON.





وأوضحت الدكتورة رشا راغب، أن القرار الرئاسى لإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب كان فى أغسطس 2017، وبدأت العمل الفعلى فى يونيو 2018، وتعتبر المنشأة المنوطة بتأهيل القيادات التى تعمل بالدولة، وإعطاء فرص للشباب بأن يكون لهم دور قيادى عن طريق تمكينهم وتأهيلهم وتدريبهم بالطرق الصحيحة.

وعقبت رشا راغب، على لقائها باللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنها طرحت حصاد عامين ونصف من إنجازات وأعمال الأكاديمية الوطنية فى حضور عدد من النواب، وبعد انتهاء العرض قدم مجموعة من تنسيقية شباب الأحزاب طلب إنشاء قانون منظم لعمل الأكاديمية الوطنية فى مصر.

وذكرت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن التدريب هو النشاط الأساسى للأكاديمية وهو مقسم لعدة قطاعات كالمدرسة الرئاسية للتأهيل للقيادة والتى يندرج تحتها 5 برامج مهمة، كالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة الذى أطلقه رئيس الجمهورية فى 2016، والبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة.

وقالت رشا راغب إن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، الجهة المنظمة لأحداث كثيرة مثل مؤتمرات الشباب الوطنية ومنتديات شباب العالم، ويعتبر اللبنة الأولى التى أوحت للإرادة السياسية بوجود الأكاديمية الوطنية على الأرض، وطالب شباب البرنامج الرئاسى فى المؤتمر الوطنى الأول بشرم الشيخ بإنشاء مثل هذا الكيان واستجاب لهم الرئيس، لتحقيق مثل هذه البرامج بفكر أشمل وأوسع ولتكن الأكاديمية الوطنية على نسق المؤسسات الدولية العظمى المنوطة بتأهيل الكوادر خصوصا العاملة بالدولة.

وأضافت رشا راغب: "تعتبر اختبارات البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة اختبارات فرز حقيقية، فالدفعة الماضية تقدم للالتحاق بها 11 ألف متقدم وصل منهم 71 فقط إلى قاعات الدراسة، والدفعة الحالية تقدم للالتحاق بها 8 آلاف وصل منهم 66 فقط إلى مقاعد الدراسة، والتقدم إلى البرنامج ليس به أى ترشيحات بل هو سبيل واحد من خلال الموقع الإلكترونى، ويبدأ الفرز من استمارات التقديم ثم اختبارات فى اللغتين العربية والإنجليزية وفى الثقافة العامة وفى السمات الشخصية ثم مرحلة المقابلات الشخصية حيث يترأس لجان المقابلات وزير حالى أو رئيس هيئة حالي، وكان لدينا 15 لجنة يرأسها 15 وزيرًا على مدار أسبوع فى سبتمبر الماضي، ثم يلى ذلك مقابلة لجنة خماسية موحدة لضمان المصداقية والعدالة فى الاختيار".

تطرقت رشا راغب إلى إعداد الخريجين، وبيّنت تخريج 1.525 من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، و71 من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة و320 من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة، ومجمل الخريجين خلال العامين والنصف 9362 شخص من مختلف البرامج.

وأوضحت رشا راغب، أن أقل ما يمكن أن تقدمه الأكاديمية الوطنية لمبادرة حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى هو تأهيل المتطوعين على الأرض فى المبادرة للعمل باحترافية ولمعرفة أساليب وطرق تطبيق العمل التطوعى، وتابعت: "نحن جاهزون بالبرنامج التدريبى حتى تصل إلينا قوائم المتطوعين النهائية".

أكدت راغب، دقة اختيار المدربين، فقالت: "لدينا مجموعة من الخبراء المصريين ولدينا اتفاقيات مع مؤسسات مثيلة فى فرنسا وسويسرا وكوريا الجنوبية وهولندا، وفى عملية تصميم المواد التدريبية وتدريب المدربين نلجأ لمن لديه خبرة على الأرض ولمن هم قادرون على نقل خبراتهم فى المجالات المختلفة التى ندرسها".